Raiola: “Lo United sa da molto tempo cosa vuole Pogba”

Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha parlato a TalksSPORT della situazione tra il Manchester United e il centrocampista francese, che è partito in ritiro con i Red Devils, e nel video pubblicato dal club inglese è spuntato un battibecco con Lingard. Il procuratore del centrocampista chiarito la posizione dell’ex Juventus. “Il Manchester United conosce da molto tempo il desiderio di Pogba. Il giocatore non ha fatto niente di male, è sempre stato professionale e rispettoso. Spero si possa arrivare ad una soluzione soddisfacente per tutte le parti”.

Foto L’Equipe