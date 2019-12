Raiola: “Lo United? Manca un direttore sportivo e la squadra non ha un’identità”

Il noto agente Mino Raiola, durante una lunga intervista concessa al The Telegraph, ha parlato anche della situazione del Manchester United: “Per me lo United ha bisogno di uno specialista, di un direttore sportivo, qualcuno che stia fra la squadra, l’allenatore e la proprietà. Io oggi guardo lo United e penso che abbia una mentalità più americana che europea. Nel senso che a volte il club sembra più interessato alla parte economica che a quella sportiva e per me hanno bisogno di una figura che riesca a unire i due aspetti. Le persone pensano che io odi Ferguson, ma non è così. Almeno quando c’era lui vedevi che era la sua squadra, per come giocava e per cosa facevano i calciatori. Quello che dico io è: create un’identità, capite cosa volete dal club e poi trovate i mattoncini del Lego per costruire il tutto. Un grande club sceglie il modulo e poi i giocatori. Klopp e Guardiola sono chiari dal punto di vista dell’identità. Sai già se un giocatore va bene per loro oppure no. Ditemi un giocatore che andrebbe bene per il Manchester United. Non lo puoi sapere perché non capisci la definizione, l’identità, del Manchester United”.

Foto: Daily Star