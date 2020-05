Raiola: “Le parole di Cellino su Balotelli? Era una critica alla gestione fatta dal club”

Mino Raiola ha pubblicato un tweet per commentare le parole di Massimo Cellino su Balotelli (“Mario non è stato gestito bene: se un bimbo è maleducato, la colpa è sempre dei genitori”). Queste le dichiarazioni dell’agente dell’attaccante: “Cellino mi ha chiarito personalmente che la frase su Balotelli era una critica alla gestione fatta dal club, non alla famiglia. Le parole vanno sempre lette nel contesto. Nessuna polemica. Prendere frasi fuori dal contesto genera solo fake news”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia