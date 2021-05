Raiola: “Il Real Madrid può permettersi Haaland, ma dipende da tante cose”

Intervistato da AS, l’agente FIFA, Mino Raiola, ha parlato di tanti temi, in particolare ha confessato un’apertura di mercato che vedrebbe il suo assistito, Haaland, con un futuro prossimo al Real Madrid.

Queste le parole di Raiola: “Come ho conosciuto Haaland? L’ho visto per la prima volta in TV, in una partita del Molde. E mi è subito piaciuto e sono andato a trovarlo. Io sono fatto così, quando vedo uno e mi piace, dico “Eccolo”.

Com’è davvero Haaland? “Come tutte le stelle, il calcio viene prima e poi tutto il resto. Non c’è altro modo. Cristiano, Ibrahimovic … Hanno fatto del calcio il centro della loro vita. Haaland non sa quali sono i ristoranti a Dortmund, studia molto come migliorare, si allena duramente. Alla fine, i grandi campioni, per me, sono le persone più semplici. Ed è importante avere una brava donna al tuo fianco, è fondamentale, per creare la tua cerchia”

Tour di Madrid e Barcellona con il padre di Haaland “Se ti dico il motivo del viaggio, non ci crederai. Il padre di Haaland doveva andare a Marbella, voleva viaggiare e anch’io, perché doveva congratularsi con Laporta e andare a Madrid, e abbiamo fatto tutte queste cose in una volta.

Haaland ti ha detto dove vuole giocare? “No, perché non mi interessa se me lo dice adesso. Deve dirmelo quando tutto è chiaro nella sua testa. Quello che sappiamo oggi è che il Dortmund ha parlato molto seriamente con noi e ha detto: “Noi non lo vendiamo”. E questa è la cosa sicura. Non vogliono venderlo quest’estate. Questo è quello che hanno detto. Ora, devono vedere se quel desiderio durerà fino al 1 settembre”.

Non dipende anche dal fatto se giocherà la Champions League? “Questo è quello che dicono Oggi, la posizione ufficiale del Dortmund è questa. Ma ho un’altra posizione, penso che se si presenta una buona opportunità e tutti sono contenti, la metteremo sul tavolo. Come trovare il momento giusto per partire? Nessuno sa. Rimanere è un rischio, andarsene anche”.

C’è qualcosa firmato per facilitare la partenza di Haaland nel 2022? “Guarda, in questa mia agenzia ci sono regole che sono come quelle di uno studio legale. Se il calciatore si fida di me, confida anche che tutto ciò che accade nella sua vita vada sottoterra con me. Se vuole parlarne, è libero. Non posso e non voglio. Perché, tra le altre cose, non è importante. La posizione del Borussia è chiara, non vogliono venderla questa estate. Non esistono clausole, ma solo se il giocatore lo vuole o no. Perché Ibra non aveva clausole, nemmeno Pogba. In Spagna ci sono clausole di 400 milioni. Ma se c’è qualcosa firmato per il 2022, il Borussia è interessato a venderlo quest’estate e ottenere più soldi. Questo è qualcosa che devi chiedere al Borussia”.

Haaland è più adatto alla Premier o alla Laliga? “Haaland è interessato a due cose: segnare gol, perché è come un Cristiano o uno Ztalan, ha quell’ossessione positiva e vincere titoli. E sceglierà, sicuramente, dove queste due cose insieme accadono di più. È molto difficile mentire. Quando arriva un club come il Barcellona o il Madrid, con così tanta storia e così grande, è difficile dire di no. Il PSG sta entrando in questo gruppo di grandi, il City sta cercando di arrivarci, la Juve c’è sempre stata. Anche il campionato che giocano è importante. Il PSG gioca il peggior campionato dei grandi. Il Bayern è già in un campionato attraente, ma sappiamo che lo vince sempre. In Spagna ce ne sono tre che possono vincere”.

Può il Real Madrid permettersi Haaland? “Permetterselo, non lo so, perché non ho studiato le loro finanze. Ma credo di sì. Penso che tutti possano permetterselo. Ma la domanda è un’altra: il Madrid può permettersi di non comprare Haaland? E il Barça? Il Barcellona ha più difficoltà. È complicato ma non impossibile. Questo è il lavoro di un leader di club. È lo stesso per i club come per i giocatori. Passa un treno e cosa fai, lo prendi o non lo prendi. E questa è la grande domanda.

“I 14 club più grandi d’Europa vogliono Haaland” “Il Real Madrid sembra più puntato quest’estate a Mbappé. Il problema con i grandi club è questo. Mbappé ha un altro anno di contratto. Il PSG può fare due cose. O quello che il Borussia ha fatto con Lewandowski anni fa, non venderlo e lasciarlo andare libero, che è una posizione molto coraggiosa, oppure può venderlo ora. Dipende dalla società, dal calciatore. Ma il futuro di Haaland, se deve essere al Real Madrid, dipende un po ‘da Mbappé. Il futuro di un calciatore non dipende mai da un altro calciatore. Dipende da se stesso. Devi sapere che nei grandi club possono convivere Messi e Neymar, o Ronaldo con altri grandi. Se Haaland può stare con o senza Mbappé. I grandi calciatori stanno sempre insieme. Haaland pensa di essere già tagliato per uno fantastico? Penso che tutti lo capiscano, non solo lui. Lo ha dimostrato. E sei pronto per un grande successo solo quando i grandi vengono dopo di te. Devi lasciare che il mercato parli … E ora cosa dice il mercato? Questo è pronto. Quante squadre ti hanno chiamato? Tutti i grandi lo adorano”.

Foto: AS