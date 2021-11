Raiola: “Ihattaren non lo sento da tempo. Sono ancora disposto ad aiutarlo”

Mino Raiola ha parlato del caso Ihattaren. Il 19enne olandese di proprietà della Juventus ma in prestito alla Sampdoria ha fatto perdere le sue tracce. L’agente del giocatore è stato intervistato da Voetbal International, queste le parole: “Non parlo mai dei miei giocatori, ecco perché non scrivo un libro. Quindi non dirò nulla su Ihattaren se non che, se vuole ancora il mio aiuto, lo aiuterò. Ma è vero che non abbiamo contatti da un po’“.

Foto: metro co.uk