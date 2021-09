Raiola: “Gli agenti non sono il male del calcio. La FIFA? Crea solo polemiche, è un organo che andrebbe rivoluzionato”

Mino Raiola, agente di vari calciatori tra cui Donnarumma, Pogba e tanti altri, ha parlato alla Rai, dove ha voluto anche fare una precisazione sul ruolo degli agenti, consideranti da molti come il male del calcio moderno.

Queste le sue parole: “La FIFA si crede la padrona del calcio e vorrebbe fare un Mondiale ogni 2 anni. Ma la FIFA non è proprietaria di nessun calciatore. E’ un organo che produce solo polemiche e andrebbe totalmente cambiato”.

Sul ruolo dell’agente: “Gli agenti non sono il male del calcio come qualcuno sostiene. Se compri una Rolls Royce e non va, il problema non è l’autista. Se i proprietari dei club non sanno gestire i club il problema non siamo noi agenti. Ma anche qui io sono pronto a sedermi intorno a un tavolo e discutere”.