Raiola: “Balotelli? Non è un giocatore finito, in Italia ha mercato”

Ai microfoni di Sky Sport, il procuratore Mino Raiola, che ha commentato la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic col Milan, ha parlato anche del futuro di Mario Balotelli: “Su Mario tutto il mondo ha un giudizio, non è un giocatore finito. In Italia ha mercato, stiamo parlando con due club. Brescia? Il Covid non ha aiutato…”.

Foto: Marca