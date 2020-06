Raiola attacca il Brescia: “Non hanno fatto il tampone a Balotelli”

Il noto agente di Mario Balotelli, Mino Raiola, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni in merito al protocollo sanitario che il Brescia non avrebbe fatto osservare al suo assistito.

“Mi risulta che il Brescia è l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore. Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore. Per colpire uno si mette a rischio tutta la squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia