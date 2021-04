Raiola: “40 milioni di commissione per Haaland? Fake news”

Mino Raiola torna a parlare pubblicamente e lo fa smentendo sui social una notizia di mercato che lo riguarda in prima persona. “Fake news”, è stato il commento dell’agente sulla presunta commissione da 40 milioni di euro chiesta a Real Madrid e Barcellona, così come a tutte le altre squadre interessate, per far partire il suo assistito Erling Haaland, oggi al Borussia Dortmund. L’indiscrezione era partita dalla Spagna, ma l’agente italiano ha smentito subito su Twitter.

Fake news travel quick and far 🚀 pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, 2021

Foto: L’Equipe