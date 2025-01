Raimondo, la Salernitana più veloce della luce: chiusura in poche ore

Stamattina vi avevamo parlato della forte irruzione della Salernitana su Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna e attualmente in prestito a Venezia. Il club granata è stato più veloce delle luce: pole consolidata, intesa ormai raggiunta, siamo ormai allo scambio di documenti. E così, dopo Cerri un altro attaccante per i granata che vogliono risalire la classifica in Serie B.

Foto: Instagram Venezia