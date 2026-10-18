Raimondo: “Alvini mi martella tutti i giorni, mi ha fatto fare un salto di qualità. Italia? La Nazionale è un sogno e un obiettivo”

18/10/2026 | 11:52:21

L’attaccante del Frosinone, Antonio Raimondo, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“C’è grande entusiasmo come è giusto che sia. Il nostro obiettivo è la salvezza come ci ha ribadito anche Alvini e quindi si torna al lavoro come e più di prima perché il nostro campionato comincia adesso. Dal primo contatto mi hanno subito fatto sentire importante, mi hanno fortemente voluto a cominciare dal direttore Castagnini e quando sono arrivato ho trovato un ambiente fantastico. Il mister ha anche un grande spessore umano. Sono subito entrato in sintonia con i compagni, il gruppo è speciale come il calcio che giochiamo. Cosa è scattato con Alvini? Mi ha migliorato perché mi martella tutti i giorni insieme al suo staff. Mi ha fatto fare un salto di qualità nella continuità, nell’attacco dello spazio e nella protezione palla. Tanti piccoli dettagli che messi assieme ti fanno crescere. La Nations League a novembre? Posso solo rispondere che la Nazionale è un sogno e un obiettivo. Se dovesse arrivare una chiamata risponderei sicuramente presente”.

Foto: Instagram Frosinone