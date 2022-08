Raillo risponde a Osimhen: è 1-1 tra Napoli e Maiorca in amichevole

Finisce 1-1 l’amichevole tra Napoli e Maiorca, in programma in serata a Castel di Sangro. Un pareggio che ha visto le reti di Osimhen al 9′ e il pareggio di Raillo, per gli spagnoli, nella ripresa.

Buone indicazioni per Spalletti che ha ruotato diversi uomini, partendo con la difesa centrale composta da Rrahmani e Kim, con Ostigard e Juan Jesus, subentrati nella ripresa.

Foto: twitter personale