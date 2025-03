RAGNAR ACHE, IL SAIYAN DEL KAISERSLAUTERN

Il Kaiserslautern insegue il sogno Bundesliga. Ma nella sfida di sabato, i biancorossi hanno perso il terzo posto con la sconfitta per 5-3 contro i diretti concorrenti del Padeborn. Una sfida iniziata malissimo per il Kaiserslautern che era finita sotto di tre reti nei primi quindici minuti di gara. Poi non è bastata la rimonta firmata da Hanslik e la doppietta di Ragnar Ache, con i padroni di casa che sono tornati in vantaggio. Per Ragnar Ache si tratta della quindicesima rete in campionato, al terzo posto della classifica marcatori alle spalle di Selke e Kaars.

Nato a Francoforte il 28 luglio 1998, ha vestito le maglie di Greuther Fürth e Sparta Rotterdam in Olanda, poi il Kaiserslautern nel luglio del 2023. Grande appassionato di anime, l’attaccante non ha mai nascosto la sua passione per il Giappone, sottolineando la volontà di volersi trasferire in futuro: “A 30 anni, se qualche squadra mi vorrà e mi reggeranno le gambe, vorrei farlo”. Una passione che non nasconde e sottolinea anche in campo con le sue esultanze, celebre quella con l’onda energetica in onore dei Saiyan. Ma se diamo una sbirciata al suo profilo Instagram, sono tanti i riferimenti agli anime. Da Toji di “Jujutsu Kaisen” passando per Hojo Tokiyuki di “The Elusive Samurai”.

Dopo un pareggio e una sconfitta, il Kaiserslautern ha perso il passo delle prime in classifica, fermandosi a quota 43 punti, a distanza di cinque punti dalla capolista Amburgo, a quattro dal Colonia e a -2 dal Padeborn dopo la sconfitta di sabato. Ma il sogno Bundesliga è ancora vivo e tanto passerà dai gol di Ache.

Foto: Instagram Ache