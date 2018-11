Rafinha dopo l’infortunio: “Ci sono già passato. Mi rialzerò e tornerò più forte di prima”

Rottura del legamento crociato e stagione finita per Rafinha. Il trequartista del Barcellona non si è lasciato abbattere da questo pesante verdetto comunicatogli dallo staff medico dei blaugrana ed ha pubblicato un toccante messaggio sui propri canali social: “Chi è più preparato di me? Ci sono passato, mi sono rialzato e una volta ripassatoci mi sono rialzato di nuovo. Così vedo la vita oggi e questo mi ha fatto diventare chi sono. Mi costa metabolizzarlo per quello che ho vissuto e lo sforzo che ho fatto per superarlo. Però lo accetto e come sempre tornerò più forte di prima. Ai miei compagni mando tutto il mio appoggio e auguro tutta la fortuna nel resto del campionato. Non ho dubbi che sarà una grande stagione. Molte grazie a tutti per l’affetto ricevuto in queste ore. Non ho parole per ringraziarvi dell’appoggio. Che Dio vi benedica”.

Foto: Marca