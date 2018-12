Rafinha, intervento ok: stop di 6 mesi. Il Barcellona promuove Alena

Intervento perfettamente riuscito per Rafinha. Il centrocampista del Barcellona si è sottoposto nelle scorse ore all’operazione chirurgica dopo la lesione ai legamenti del ginocchio sinistro riportata in occasione della partita pareggiata 1-1 con l’Atletico Madrid il 24 novembre scorso. Come si legge nel comunicato blaugrana, l’ex calciatore dell’Inter dovrà restare fuori per circa sei mesi. Intanto lo stesso club catalano ha annunciato di aver promosso stabilmente in prima squadra Carles Alena, centrocampista classe ’98, che prenderà così il posto di Rafinha nello scacchiere di Valverde.

Foto: Twitter personale Rafinha