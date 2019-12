Rafinha, ex centrocampista dell’Inter di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito al Celta Vigo, esce allo scoperto e, ai microfoni di Que Partidazo, ha confessato il suo sogno nel cassetto: “Sogno di giocare nel Flamengo. Sono contento della vittoria del Brasilerao e della Copa Libertadore. È un mio desiderio, non so quando succederà. Presto o tardi potrebbe accadere”.

Foto: AS