Rafia regala i quarti di Coppa Italia alla Juve: 3-2 al Genoa dopo i supplementari

Come l’Inter nel pomeriggio, anche la Juventus ha avuto bisogno dei supplementari per avanzare ai quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri si sono imposti 3-2 sul Genoa dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

I campioni d’Italia sembravano aver chiuso la gara dopo 23′, con i gol di Morata al 2′ e Kulusevski al 23′. Al 28′ Czyborra riportava i liguri in partita, al 75′ il pareggio di Melegoni con una rete da fuori molto bella.

Nel finale, ingresso anche per Cristiano Ronaldo ma la Juve non è riuscita ad evitare i supplementari.

Nell’extratime, occasioni per Morata e Kulusevski prima che il giovane Rafia, entrato nel secondo tempo, non insaccasse al 104′ la rete che significa quarti di finale. Il Genoa ci ha provato fino alla fine, salvataggio di Arthur sulla linea e ancora tiri pericolosi da fuori per un buon Genoa.

Foto: Facebook Juventus