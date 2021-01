Rafia: “Domenica giocavo in Serie C, questa sera ho regalato la qualificazione alla prima squadra”

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il match winner della Juventus sul Genoa, il giovane Hamza Rafia.

Queste le sue parole: “E’ un sogno. Domenica ero a giocare contro la Carrarese in Serie C, ora ho fatto vincere la prima squadra in Coppa Italia. Giocare con Ronaldo è un sogno. Dedico il gol a mia mamma, sicuramente”.