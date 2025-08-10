Raffaele: “Mi aspetto acquisti, la Salernitana va completata”

11/08/2025 | 00:09:05

Il tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sulla Reggina: “Mi auguro che la rosa venga completata al più presto. È chiaro a tutti quali sono le necessità e le mancanze attuali. Ci sono alcuni giocatori che, per ragioni già evidenziate, non rimarranno, ed è quindi fondamentale definire la squadra nel tempo più breve possibile. Per questo stasera abbiamo preso la decisione di non farli partecipare alla gara”.

FOTO: Sito Salernitana