Raffaele: “La vetta è lontanissima, ma non mi dimetto. Darò il massimo fino alla fine”

06/02/2026 | 23:58:51

Altra sconfitta in casa Salernitana nel girone C di Lega Pro. La compagine campana cade a Cerignola. Giuseppe Raffaele, allenatore dei granata, ha parlato a fine gara: “Il primo tempo non abbiamo fatto una buona partita, nella ripresa ci siamo ripresi tardi. Non è stata una buona prova, è un passo indietro importante. Dopo Giugliano mi aspettavo altro. Rispetto alle altre partite in cui abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto male. Poi abbiamo spinto, due legni, un gol che mi dicono fosse regolare. Ma se non segni non fai strada. Magari col pari avremmo avuto l’inerzia dalla nostra parte”.

Sui cambi. “Abbiamo modificato la nostra rosa. Quando poi vieni da un momento difficile non è semplice nelle scelte. Lo svantaggio ha reso tutto più difficile. Questo è un momento complicato, qui a Salerno ne sapete qualcosa. La squadra mi segue, inutile ribadirlo. Poi se ci sono difficoltà dobbiamo lavorare per superarle”.

Sulla classifica. “La vetta è lontanissima, è un dato di fatto. Noi abbiamo zoppicato, il Benevento ha vinto sempre e si è allargato il distacco. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di rialzarci. Sappiamo la delusione della tifoseria, ora dobbiamo pensare al Casarano, cercando di alzare la testa. Dimissioni? Sto dando il massimo, anche nelle difficoltà. Da persona perbene darò il massimo fin quando avrò forza e motivazioni per farlo”.

Abbiamo raccontato che la Salernitana sta valutando il da farsi con l’allenatore, che potrebbe essere esonerato. Ironia della sorte, potrebbe essergli fatale proprio Cerignola, piazza dove l’anno scorso ha sfiorato un miracolo, con la B sfuggita a fine anno (vinse l’Avellino).

Foto: sito Salernitana