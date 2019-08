Rafael saluta la Samp, il messaggio d’addio: “Sarò sempre un vostro tifoso”

Rafael dice addio alla Sampdoria. Prima di cominciare il nuovo capitolo della propria carriera, il portiere ha salutato il club blucerchiato con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Grazie Sampdoria! Ringrazio Dio per aver indossato questa maglia e per aver conosciuto persone eccezionali, questa società rimarrà per sempre nel mio cuore! Tvb bene Sampdoria, adesso una nuova sfida! Sarò sempre un vostro tifoso”.

Foto: Twitter ufficiale Samp