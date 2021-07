Espn: Rafa Marquez non allenerà le giovanili del Barcellona

Rafael Márquez, ex storico difensore del Barcellona, sarebbe dovuto essere l’allenatore delle giovanili del club catalano nella prossima stagione, ma non sarà così. L’accordo, infatti, sembrava ad un passo, però alla fine il messicano ha deciso di declinare la proposta per motivi personali. Lo riferisce l’emittente televisiva statunitense Espn.

Marquez in maglia blaugrana ha vinto, tra il 2003 e il 2010, due Champions League, una Supercoppa Uefa, un Mondiale per club, quattro campionati spagnoli, tre Supercoppe di Spagna ed una Coppa di Spagna.

Foto: Twitter Rafael Marquez