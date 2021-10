Rafael Leao: “Ora sono più continuo e sento di poter fare la differenza. Porto? Una finale”

Rafael Leao, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro il Porto. Di seguito le sue parole.

Sulla sua crescita

“Mi è mancata continuità, ora sono più continuo grazie ai miei compagni e al mio allenatore. Cerco sempre di crescere, sono qua al Milan che è un grande club con grandi persone. Mi aiutano tutti i giorni a crescere come giocatore”.

Sul suo inizio di stagione

“C’è fiducia in me. Il Milan mi ha dato la possibilità do far vedere a tutti cosa posso fare in campo. Sento la fiducia giusta, la testa giusta, sento che posso fare la differenza in ogni momento della partita, con assist o goal”.

Sulla partita contro il Porto

“È sempre una sfida difficile, hanno grande qualità. Ma per noi è una finale: vogliamo vincere per fare punti e andare avanti. Hanno qualità, ma noi vogliamo fare punti”.

Sulle ambizioni del Milan

“Possiamo arrivare lontano. È quello che vogliamo, domani è un’opportunità. Siamo una squadra giovane, ma con la testa giusta; ci sono giocatori di esperienza: domani possiamo far vedere a tutti quello che possiamo fare”.

Sulle differenze tra la Serie A e la Champions League

“La Serie A è un campionato difficile. Volevo giocare la Champions sin da piccolo, per me è una grande emozione. Voglio dare il massimo e vincere domani”.

