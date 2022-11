Leao: “Mai dimenticarsi da dove si viene. Voglio dimostrare che si può uscire dal quartiere”

In un’intervista rilasciata ad OutPump, Rafael Leao parla del suo passato, dell’infanzia in un quartiere difficile e delle difficoltà a cui quest’ultimo può porti davanti. Queste le sue parole: “Da dove vengo io tutti sembrano invisibili, sono silenziosi. In un quartiere così nessuno ti guarda, nessuno vuole guardarti. Attraverso il calcio, la moda e la musica voglio dimostrare a tutti i bambini del mio quartiere che ce la possono fare. Fondamentale, però, è ricordarsi da dove si viene.”

Foto: Instagram Leao