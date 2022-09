Rafael Leao festeggia la vittoria sulla Sampdoria: “Contro tutto e tutti!”

Rafael Leao, espulso per doppia ammonizione durante Sampdoria–Milan, ha festeggiato sui social la vittoria ottenuta dai rossoneri per 2-1 al Marassi: “Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora una volta abbiamo dimostrato di cosa è fatto questo gruppo, nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi e continuiamo alla ricerca della vittoria”.

