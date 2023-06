Rafael Leao e la passione per la musica: pronto ad uscire il suo secondo album

Meritato riposo per Rafael Leao, che dopo una lunghissima stagione con il Milan, in queste vacanze prima di partire con la preparazione ha dato voce alla sua seconda passione dopo il calcio, ovvero il canto. Il portoghese infatti, in arte canora “Way 45″, è pronto a pubblicare il suo secondo album. Dopo il successo di “Beginning”, l’attaccante rossonero sta per pubblicare “My life in each verse”, in collaborazione con 608 Records.

Foto: Instagram Leao