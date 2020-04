Rafael duro con Neymar: “Non è un leader e il calcio non è la sua priorità”

Rafael, terzino del Lione, ha parlato a ESPN rilasciando alcune dichiarazioni forti su Neymar: “In Nazionale abbiamo molto bisogno di lui, questo è chiaro ma deve migliorare in campo perché se ci riuscirà ci porterà alla vittoria. Penso che Neymar non sia un leader, può fare grandi cose solo se scende in campo concentrato. Non credo però che il calcio sia la sua priorità oggi. Girano troppe cose intorno a lui. Deve ascoltare un po’ di più gli altri per migliorare e se lo farà, il Brasile non potrà fermarlo nessuno”.