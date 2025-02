Rafa Mir: “Ho apprezzato l’interesse della Fiorentina, ma Valencia è casa mia”

Intercettato dall’emittente spagnole El Chiringuito TV, Rafa Mir ha parlato così sull’interesse della Fiorentina: “Sono molto contento di essere rimasto qui, Valencia è come casa mia. Ho apprezzato l’interesse della Fiorentina che è una grande squadra, ma io sono molto contento di restare qua, nel club in cui sono cresciuto, e darò il massimo per questa maglia“. La trattativa per Rafa Mir non ha avuto l’impulso perché la Fiorentina non ha mai pensato di andare fino in fondo.

Foto: Instagram Rafa Mir