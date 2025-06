Rafa Marin: “Campionato vissuto come una follia, a Napoli abbiamo festeggiato 4 giorni”

08/06/2025 | 16:49:03

Il difensore del Napoli Rafa Marin ha parlato a Teledeporte, tornando sullo scudetto trionfato dai campani: “La verità è che sono stati 3-4 giorni senza sosta: festeggiamenti, l’autobus con la gente, includendoci noi in privato, la squadra con le famiglie e l’allenatore. E’ stata una sensazione unica, invidiabile. Questo scudetto il Napoli ha già avuto la fortuna di vincerlo quattro volte, due vinti negli ultimi tre anni. Però questo campionato è stato più sofferto, eravamo incollati all’Inter, la verità è si è vissuto come una follia. Napoli è una città speciale, tutta la gente ti appoggia e ti ricopre di affetto. Come si vive il calcio qui è spettacolare, è stata una cosa unica”.

FOTO: Instagram Rafa Marin