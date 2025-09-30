Rafa Marin: “Al Napoli sono cresciuto tantissimo. Conte è un grande allenatore”

30/09/2025 | 14:02:52

Il difensore del Villarreal Rafa Marín, intervistato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo periodo al Napoli:

“Diciamo che per ora tutto procede bene. Il Real Madrid mi ha ceduto al Napoli inserendo nella cessione la possibilità di una “recompra”. Il Napoli, a sua volta, mi ha prestato al Villarreal, e ora penso solo al mio attuale club, per un motivo molto semplice: dipende tutto da me. Saranno le mie prestazioni a determinare il mio futuro. Siamo all’inizio della stagione ed è inutile pensare al finale. Al Napoli sono arrivato pieno di speranze e mi sono trovato molto bene. Ho giocato poco, o molto poco, sicuramente meno di quanto mi aspettassi, ma quando sono stato chiamato in causa credo di aver risposto presente; comunque, nessun rimpianto o lamentela: tecnicamente e umanamente sono cresciuto tantissimo, è stato un anno che mi ha arricchito molto. Conte è un grande allenatore ed ero circondato da ottimi giocatori. Ho imparato moltissimo”.

Sul prestito al Villarreal:

“Il Villarreal e Marcelino mi volevano già a gennaio. Allora non fu possibile venire, l’ho fatto in estate. Non avevo altro in testa, vista la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti, e non potevo chiedere di più. Società organizzata, ottimo ambiente, grande qualità tecnica, ambizioni notevoli e, in più, la possibilità di giocare in Champions. Ripeto: una situazione impossibile da migliorare”.

Foto: sito ufficiale Villareal