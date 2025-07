Rafa Marin: “A Napoli è stato difficile. Ho dimostrato che avrei potuto giocare di più”

Rafa Marin si è presentato da nuovo giocatore del Villareal in conferenza stampa, tornando anche sulla sua avventura in Campania: “A Napoli in termini di minuti, è stato difficile, ma mi sento più forte rispetto a due anni fa. Sono migliorato molto, soprattutto mentalmente. Quando mi hanno dato l’opportunità di giocare, ho dimostrato che avrei potuto giocare più minuti”.

Foto: Instagram Rafa Marin