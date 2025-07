Raduno Juve, Douglas Luiz non si presenta

24/07/2025 | 11:33:25

Douglas Luiz non si è presentato alla ripresa degli allenamenti con la Juventus. Evidentemente, dopo l’ultima deludente stagione, il suo mal di pancia continua. Probabilmente il brasiliano immaginava di poter già trovare una sistemazione: ci sono stati contatti con club della Premier, fin qui non finalizzati. Sicuramente la società bianconera prenderà provvedimenti per l’atteggiamento e la decisione del brasiliano.

Foto: Instagram Douglas Luiz