Radu: “Vincere lo Scudetto e la Supercoppa è stata un’emozione grandissima. Per me l’Inter è tutto”

Ionut Radu ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Inter: “Siamo un gruppo molto unito, c’è una bella comunicazione tra di noi e ci capiamo al volo. Sono legato a tutti” dice l’estremo difensore che subito dopo sottolinea una coincidenza particolare: “Alzare lo Scudetto e la Supercoppa è stata un’emozione grandissima. Dalla vittoria della Coppa Italia Primavera alla Suprcoppa, nello stesso spogliatoio di San Siro, entrambe con un gol all’ultimo contro la Juventus, incredibile. Per me l’Inter è tutto, sono cresciuto qui, in questo posto ho tantissimi ricordi. Con tutti i gruppi del Settore Giovanile, ogni anno ho vissuto qualcosa di unico, fuori e dentro il campo: ogni giorno mi sento orgoglioso di essere qui”.

FOTO: Twitter Genoa