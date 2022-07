Il neo portiere della Cremonese Radu si è presentato ai microfoni del club parlando degli obiettivi e del suo percorso. Il portiere arriva in prestito dall’Inter.

Queste le sue parole “Arrivo qua con grande spirito di sacrificio e con una grande voglia di fare. Come la società, che dopo 26 anni è arrivata in Serie A. Sono molto contento e sarà una grande annata”.