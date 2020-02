Radu: “Parma è una grande famiglia e qui si possono ottenere risultati. Sono contento”

In casa Parma è settimana di presentazioni. Oggi è il turno di Ionut Radu – ex portiere del Genoa – che pochi istanti fa si è presentato alla stampa.

Ecco una parte delle sue parole.

“A Genova non si è rotto niente, sono scelte tecniche che ho sempre rispettato. La prima volta che ho messo piede in campo in Italia è stato qui a Parma, ero a fare un provino a 15 anni poi il destino ha fatto in modo che tornassi qui e sono molto contento.

Qui c’è una persona che conosco, che ho avuto ad Avellino che è De Vito. Dal primo giorno mi sono convinto che è una grande famiglia e qui si possono ottenere risultati, sono contento”.

La trattativa.

“E’ bello da raccontare. Stavo andando in sede all’Inter per parlare del mio futuro perché non sapevo cosa fare, alla fine è arrivata la telefonata e mi sono detto di venire al Parma, non c’era molto da decidere. Ho scelto di venire qua”.

Punto di forza.

“Il mio punto di forza è anche il punto su cui devo lavorare. E’ quello mentale, è sia il mio punto forte che quello su cui bisogna lavorare perché tutte le cose nascono da lì: a livello psicologico. Migliorando questo si migliora tutto il resto”.

