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Radu parla della sua assenza dai convocati della Romania: “Ho un problema alla spalla destra. Non mi sono mai rifiutato di giocare”

09/11/2026 | 23:15:48

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Il portiere del Celta Vigo, Ionut Radu, ha parlato in una lunga lettera della sua mancata convocazione con la Nazionale romena. Queste le sue parole:
“Non mi sono mai rifiutato di giocare per la nazionale. Non ho mai voltato le spalle alla Romania. E non ho mai considerato la maglia della nazionale un obbligo di poco conto. Tutt’altro. Ho 29 anni e ho collezionato 11 presenze con la nazionale maggiore. Ogni convocazione è stata per me un onore e una responsabilità. Non ho mai sentito il bisogno di dimostrare pubblicamente cosa provo quando rappresento la Romania. La realtà della mia situazione medica è semplice, sebbene sia diventata oggetto di polemiche pubbliche. Da diversi mesi ho a che fare con un problema alla spalla destra che mi ha costretto a continuare a giocare ricorrendo a soluzioni temporanee per alleviare il dolore, in un calendario di gare molto impegnativo. Durante questo periodo non sono stato in grado di seguire un normale programma di allenamento e il problema non può essere risolto indefinitamente semplicemente controllando il dolore. Ho bisogno di un periodo di tempo per seguire una terapia specifica e rispettare il riposo raccomandato dagli specialisti. Si tratta di una decisione medica necessaria per tutelare la mia salute e poter continuare a svolgere la mia attività al livello di prestazione che desidero”.
Foto: X Celta Vigo