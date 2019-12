Radu, l’agente conferma: “Valuteremo insieme cosa fare, il mercato di gennaio è lungo”

Il ritorno al Genoa di Mattia Perin potrebbe scatenare un terremoto tra i portieri rossoblù. L’ormai ex Juventus si contenderà il posto con Ionut Radu, che fino ad oggi aveva meritato a pieni voti il ruolo di titolare. Come vi avevamo anticipato, la concorrenza con l’estremo difensore azzurro potrebbe non essere ben vista dal rumeno. In un’intervista rilasciata a Radio Sportiva, il suo agente, Oscar Damiani, ha confermato l’indiscrezione: “Sto andando a fare una chiacchierata con lui per capire quale sia la situazione dopo l’arrivo di Perin. Per me, a prescindere dal caso specifico, è sempre un errore mettere in competenza i portieri. Vedremo quello che accadrà a gennaio, il mercato è lungo. E’ un ragazzo molto forte caratterialmente, può superare anche questo problema“.

