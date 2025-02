Radu: “Il Venezia è una squadra forte, manca concretezza. Stankovic? È come un fratello, mi ha convinto a venire”

A quattro giorni dal suo esordio con il Venezia nella sfida contro la Roma, Ionut Radu si è presentato in conferenza stampa.

“Sapevo che era la piazza giusta dove dimostrare il mio valore. Ho parlato con Filip Stankovic, che è come un fratello minore per me e lui mi ha parlato di quanto si sia trovato bene. Mi dispiace tanto per lui e cercherò di dimostrare il mio valore continuando quanto di buono fatto da lui. Ho trovato un ambiente molto sano, con persone che ti danno tutto e ti fanno dare tutto, non abbiamo scuse da questo punto di vista. Abbiamo una squadra molto forte, a partire dal mister, dobbiamo solo essere più concreti”.

La gara col Bologna, ai tempi dell’Inter:

“Me lo sono portato dentro per un po’ di tempo, ma la vita ha momenti belli e meno belli, ma bisogna andare avanti e cerco di focalizzarmi sull’attualità e sul fare bene”.

I suoi idoli: “Handanovic è stato un punto di riferimento, ha vinto meno di quello che meritava”.

Foto: Instagram Venezia