Radu: “Il Celta ha chiamato il mio agente due mesi fa, hanno dimostrato grande interesse”

11/06/2025 | 19:00:39

Ionut Andrei Radu riparte dalla Liga spagnola: è un nuovo portiere del Celta Vigo. Dopo l’annuncio è arrivata anche la prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: “Hanno contattato il mio agente due mesi fa e hanno mostrato grande interesse nei miei confronti. Ero interessato anche al progetto del Celta perché sta diventando un club molto importante”.

Sulla sua nuova squadra, ha spiegato: “Quello che hanno fatto la scorsa stagione è stato un lavoro incredibile e penso che quest’anno potremo divertirci molto in Europa, con giocatori molto giovani e affamati, tifosi molto ospitali e una fantastica atmosfera allo stadio, che è la cosa più importante per una squadra di calcio”.

Sui trascorsi in Italia e le differenze con il campionato spagnolo, spiega: “La Serie A è più tattica, più difensiva, e la Liga ha più qualità offensive ed è più spettacolare”.

È qui per dare il suo contributo: “Penso di poter dare un po’ di esperienza perché la squadra è molto giovane. Il successo viene dalla squadra, da tutti insieme. Non è solo un giocatore a portare il successo. Dobbiamo lavorare tutti insieme. Ho parlato con l’allenatore. Mi ha chiamato qualche settimana fa e abbiamo parlato un po’. Voglio ringraziarlo per la fiducia e sono sicuro che non lo deluderò”.

Foto: Instagram Celta