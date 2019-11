Radu: “Dobbiamo imparare ad essere più concreti. Con il Torino gara molto difficile”

Ionut Radu, direttamente dal Genoa Museum and Store ha commentato cosi il momento del Genoa : “Dobbiamo imparare ad esser più concreti davanti alla porta. Contro la Spal abbiamo fatto una grande gara. Un pareggio grazie alle mie parate? Direi grazie al gol di Stefano (Sturaro ndr). Un’azione di tutta la squadra e lui ha segnato. Le mie parate decisive per il Genoa? É il mio lavoro, sto lavorando in allenamento per migliorare e gli esercizi fatti in settimana poi si vedono in gara: è però anche merito del gol di Stefano se abbiamo preso un punto e della squadra tutta, anche se forse potevamo fare molto meglio”.

Sulla prossima gara: “Torino? Dobbiamo essere concentrati come a Ferrara. Sarà una gara molto difficile, ma noi dobbiamo iniziare a fare più punti cercando la vittoria”.

Foto: Profilo Twitter Genoa