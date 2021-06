Radrizzani: “Abbiamo formulato un’offerta congrua per la Salernitana, ma nessuna risposta è giunta”

In un’intervista a La Città, il proprietario del Leeds e di Eleven Sports, Andrea Radrizzani ha parlato di una sua offerta per la Salernitana: “Noi abbiamo formulato la nostra offerta, definita in ogni particolare, mercoledì. Sottolineando che la stessa ha una validità di dieci giorni. Ci sono stati nella mattinata di giovedì e incontri tra i consulenti che rappresentano la Salernitana e quelli di Radrizzani. Ma nessuna risposta è giunta. Lotito, che io personalmente conosco e stimo, sarà sicuramente preso in queste ore dalla necessità di decidere e capiamo che non è semplice. Ma è giusto che Salerno e i tifosi della Salernitana sappiano che noi abbiamo formulato una offerta che riteniamo congrua”.

Foto: The Times