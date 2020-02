Radovanovic, riuscita l’operazione al crociato anteriore. La nota del Genoa

Il Genoa, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni di Ivan Radovanovic. Questo il comunicato: “L’operazione alla quale è stato sottoposto oggi Ivan Radovanovic è riuscita perfettamente. Il centrocampista si era infortunato nel match disputato a Bologna. L’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro è stato eseguito dal dr. Bertrand Sonnery-Cottet, all’Ospedale Privato “Jean Mermoz” di Lione, alla presenza del medico sociale del Genoa, dott. Marco Stellatelli, in rappresentanza dello staff sanitario diretto dal dott. Piero Gatto. Il rientro di Ivan dalla Francia è previsto, in presenza di un decorso regolare, nella giornata di domani martedì 25 febbraio. Poi l’inizio dell’iter riabilitativo. Il ritorno all’attività agonistica è subordinato all’evoluzione del quadro clinico”.

Foto: sito ufficiale Genoa