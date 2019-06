Rabiot, le vacanze continuano. Aspettando le mosse Juve

Proseguono le vacanze italiane di Adrien Rabiot. Il centrocampista sta vivendo alcuni giorni di relax all’hotel “Il Pellicano” di Porto Ercole, lo stesso resort – come vi abbiamo raccontato – dove Andrea Agnelli e Jorge Mendes si incontrarono per impostare l’operazione Cristiano Ronaldo. Non a caso Rabiot è un nome sempre più caldo per la Juve: lo specialista classe ’95 sta per liberarsi dal Paris Saint-Germain a parametro zero, il club bianconero ha già formalizzato una proposta contrattuale da quattro anni più opzione, come vi abbiamo anticipato. Rabiot è intrigato dalla possibilità di trasferirsi a Torino, presto ci potrebbero essere novità. Ma intanto il francese si gode le vacanze “made in Italy”, aspettando le prossime mosse della Juve che ha deciso di fare sul serio per Rabiot.

Foto: le10static.com