Rabiot, tempistica rispettata: oggi scade il contratto con il Psg. Domani…

Dove corri, ormai Adrien Rabiot alla Juve è stato sdoganato… Ovviamente l’ipotetico blitz di Paratici a Parigi è stato decisivo solo per chi aveva snobbato e bucato la notizia nei quindici giorni precedenti, un modo goffo per provare un’inutile arrampicata, a giochi fatti da tempo. Infatti, il 13 giugno vi avevamo parlato della forte irruzione Juve (titolo: “la Juve fa sul serio”), il 18 giugno avevamo aggiunto che gli accordi erano totali e che bisognava soltanto aspettare i tempi tecnici. Quali? La scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain, oggi, anche per una questione di rispetto nei riguardi del club che con Adrien ha avuto un rapporto turbolento. E la Juve aspetta Rabiot per visite, firma (ma quella era già stata prenotata un po’ di giorni fa…) e annuncio. Già in serata, se il programma verrà rispettato, il centrocampista è atteso a Torino in modo da fare le visite domani. Dettagli. A conferma che era priva di fondamento la voce, che qualche sito specializzato sulla Juve ha riportato e che noi abbiamo volutamente trascurato, di un rilancio del Psg qualche giorno fa, come smentito della signora Veronique. Sarebbe stato impossibile alla luce dei rapporti inesistenti tra Rabiot e il club francese.

Foto Twitter AS