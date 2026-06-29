Rabiot: “Svezia? Ha una squadra esperta, attaccanti di livello mondiale. Non ci rilasseremo”

29/06/2026 | 21:19:47

Adrien Rabiot, centrocampista di Francia e Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Svezia.

Le sue parole: “La Svezia ha buoni giocatori e in particolare una linea offensiva molto importante con elementi di classe mondiale che giocano in grandi club e nei migliori campionati. Sarebbe difficile dire che un giocatore svedese prenderebbe il posto di un giocatore francese. Ma comunque hanno una squadra esperta e un attacco di livello mondiale. Anche se sentiamo dire che siamo ultra-favoriti, non abbiamo intenzione di rilassarci. Abbiamo preso molto sul serio l’Iraq, il Senegal e la Norvegia. Koné? Ad Aurelien piace posizionarsi più basso ed essere il principale costruttore di gioco a centrocampo. Manu ha forse più questa capacità di spingersi in avanti palla al piede e di trovare passaggi per rompere le linee. Bisogna adattarsi, ma sono due ottimi giocatori di calcio. Abbiamo avuto un’ottima intesa nelle partite”.

Foto: Instagram Rabiot