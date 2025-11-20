Rabiot su Allegri: “Grande rapporto. Sono il suo cavallo pazzo, il mister ti entra nella testa”

20/11/2025 | 16:35:48

Nel corso della sua intervista a Dazn (qui per leggere un altro passaggio), il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha parlato anche del suo rapporto con mister Max Allegri.

Queste le sue parole: “Con il mister mi sono sempre trovato bene. Sono molto contento di averlo ritrovato, mi piace essere con le persone giuste. Il Milan è un club straordinario, con tanta storia e sarebbe bello vincere qui. Penso di essere al posto giusto per fare quello che amo di più e per continuare a migliorare. Allegri è fantastico, è sempre positivo e sa comunicare con tutti. In campo mi piace la sua “rabbia”, la determinazione, la voglia di vincere. Mi ritrovo sempre nei suoi discorsi, trova sempre le parole giuste, anche quando a fine partita non abbiamo giocato bene. La sua personalità ti entra in testa e questo gruppo di calciatori giovani fa molto bene. Per il mister sono un “cavallo pazzo”: sono un giocatore che dà sempre tutto, che va avanti e indietro. A lui piacciono i cavalli e penso gli piaccia il paragone con l’ippica”.

Foto: sito Milan