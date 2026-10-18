Rabiot: “Sono arrabbiato, non si può fare un secondo tempo del genere. Non so se meritavamo di vincere”

18/10/2026 | 20:24:07

Adrien Rabiot non le manda a dire al termine di Milan-Atalanta, gara che i rossoneri conducevano per 3-0 e hanno rischiato di farsi rimontare nel finale. Le parole a Sky Sport: “Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente negli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita, è un problema perché se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente. Non so se abbiamo meritato di vincere. Fortunatamente abbiamo vinto, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono un po’ arrabbiato, non possiamo fare un secondo tempo del genere”.

Foto: X Milan