Rabiot, solo Juve. La madre Veronique: “Nessun rinnovo in vista col Psg”

Adrien Rabiot, solo Juve: come abbondantemente anticipato, si tratta di aspettare i tempi tecnici per l’arrivo. A tal proposito, la signora Veronique, madre del centrocampista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a RTL in Francia: “Non c’è stata alcuna proposta di rinnovo dal Paris Saint-Germain. Le cose che si stanno leggendo nelle ultime ore sono falsità”.

Foto: laliganews