Rabiot: “Siamo in semifinale di un grande torneo. Il collettivo è più forte dei singoli”

Adrien Rabiot è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match di domani sera tra Spagna e Francia, valido per le semifinali di Euro2024. Ecco le parole del centrocampista francese: “Abbiamo sempre elogiato il collettivo. Siamo in semifinale di un grande torneo. Il collettivo è più forte dei singoli. Griezmann e Mbappé sono un po’ meno freschi, ma noi siamo lì per sostenerli, abbiamo fiducia in loro. Possono sbloccare una situazione in ogni momento, hanno una marcia in più”. Successivamente Rabiot ha elogiato il gioco dei prossimi avversari: “La forza della Spagna? Siamo unanimi nel dire che questa è la squadra che gioca meglio in questo torneo. Ha il possesso della palla ed è fedele a se stessa. È una squadra completa. Hanno i loro punti di forza e di debolezza. Siamo fiduciosi, sappiamo cosa fare. E’ una squadra che ha bisogno di muoversi, penso che gli avversari glielo permettano molto. Quando giocano contro la Francia, le squadre tendono anche a snaturarsi a vicenda, quindi vedremo”.

Infine il giocatore della Juventus ha concluso così: “Per l’allenatore è complicato, quando mette le cose a posto escono tante informazioni. È un po’ spiacevole vedere che quando finisci l’allenamento tutto è già sui media. E’ un peccato per noi e per tutti, quando escono queste cose si danno indicazioni agli avversari. L’allenatore a volte cerca di nascondere le tracce. Siamo giocatori di altissimo livello, sappiamo adattarci. Sappiamo cosa dobbiamo fare in ciascun sistema”.

Foto: Instagram Rabiot