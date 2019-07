Rabiot si presenta: “CR7 ha avuto un peso nella mia decisione, ma qui sono tutti fuoriclasse”

2Sono cresciuto giocando con tanti fuoriclasse, sicuramente poter giocare con Cristiano Ronaldo ha avuto un peso nella mia decisione. Ma tutto lo spogliatoio qui è pieno di fuoriclasse e lo spirito è positivo. Ramsey? L’ho incontrato ieri e in questi giorni avremo modo di conoscerci meglio”.

“Buffon mi ha detto che la Juventus è un modo migliore per migliorare nella mia carriera. La Champions League? Non arriva dall’oggi al domani, io voglio aiutare il club a realizzare tutti gli altri obiettivi”.

“Mia madre è la mia agente, è normale che sia importante nelle trattative. Mi ha aiutato molto nella mia carriera, per quanto riguarda il rapporto nel mondo del calcio è naturale che sia così presente, lavoriamo molto bene insieme”.

“Sono in un grande club, molto prestigioso che ha sicuramente grande esperienza a livello europeo, anche se ha avuto qualche complicazione negli ultimi anni, ma arriva spesso nelle fasi finali della Champions. Per come la vedo io, è un gradino sopra il Psg, questa cosa ha contribuito”.

“Il tutto si è concretizzato poco tempo fa, è stato tutto molto rapido, devo dire. Ci siamo trovati d’accordo abbastanza in fretta, non abbiamo avuto problemi, anzi. La Juve ha una grande storia, e questa comprende anche giocatori francesi e spero che come loro potrò portare qualcosa di mio”.

“Psg? Queste cose possono succedere, avrei voluto chiudere quella parentesi nel modo migliore, ma non dipendeva solo da me. Ora voglio lasciarmi tutto alle spalle. Leonardo? Aveva capito che era tutto finito, non ha mai cercato di trattenermi, voleva solo capire cosa è successo”.

“Sarri? Non ho ancora parlato con lui, ma credo che la Juventus abbia fatto la scelta giusta nell’optare per questo allenatore. Mi piace giocare mezzala sinistra, ho giocato sia nel centrocampo a 3 che a 2. Sono disponibile, mi adatto alle esigenze della squadra, quella è la mia posizione preferita: a sinistra nel centrocampo a tre. Ho scelto la maglia numero 25″.

“Per la prima volta sono lontano dalla Francia e qui in Serie A, ma la mia determinazione non cambia. Sono qui per aiutare e dare il mio contributo come sempre”.

“Ci sono stati molti contatti con la Juventus, ma era un altro periodo della mia vita. Oggi, invece, secondo me era arrivato il momento giusto per venire qui, e quindi eccomi. Buffon? Mi ha dato tantissimi consigli e mi ha parlato molto della Juve perché conosce benissimo la squadra, era la persona migliore con cui parlarne, quindi ovviamente la sua opinione ha contato tantissimo per me”.

Direttamente dall’Allianz Stadium, Adrien Rabiot rilascia le prime parole ufficiali da giocatore della Juventus.. Il centrocampista ex Paris Saint-Germain, nella giornata di lunedì, è stato ufficialmente presentato dal club bianconero.

Foto Twitter Juventus